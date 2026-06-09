Atelier enfant avec Sylvain Lamy MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Atelier enfant avec Sylvain Lamy MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre jeudi 16 juillet 2026.
Le Havre
Atelier enfant avec Sylvain Lamy
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Offrez à vos enfants un moment de découverte et d’expression lors d’un atelier créatif animé par l’artiste Sylvain Lamy. Destiné aux 4-6 ans, cet atelier invite les plus jeunes à explorer leur imagination, expérimenter différentes techniques artistiques et repartir avec leur propre création dans une ambiance ludique et conviviale.
De 4 à 6 ans Durée 1h30
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant avec Sylvain Lamy
L’événement Atelier enfant avec Sylvain Lamy Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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