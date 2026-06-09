Atelier enfant avec Sylvain Lamy MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Le Havre

Atelier enfant avec Sylvain Lamy

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Offrez à vos enfants un moment de découverte et d’expression lors d’un atelier créatif animé par l’artiste Sylvain Lamy. Destiné aux 4-6 ans, cet atelier invite les plus jeunes à explorer leur imagination, expérimenter différentes techniques artistiques et repartir avec leur propre création dans une ambiance ludique et conviviale.

De 4 à 6 ans Durée 1h30

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant avec Sylvain Lamy

L’événement Atelier enfant avec Sylvain Lamy Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie