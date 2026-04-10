Nuits Suspendues 2026 Jardins suspendus Le Havre

Le Havre

Nuits Suspendues 2026

Jardins suspendus 85 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Festival incontournable de l’été au Havre, Nuits Suspendues revient en 2026 avec une programmation festive rock, folk, jazz, cumbia et musique classique.

Sur les hauteurs du Havre, au sein des Jardins suspendus, le festival Nuits Suspendues promet une expérience musicale au cœur de la nature.

Chaque été, les festivaliers se retrouvent pour 4 jours de concerts. Entre amis ou en famille, c’est la promesse d’un événement sur mesure, suspendu dans le temps. Voyagez au gré des styles de musique, faites un saut dans le passé et découvrez les artistes de demain.

Porté par une programmation audacieuse, variée et soignée, le festival est accessible au plus grand nombre. Des musiciens du monde entier continuent de (re)venir sur ce site emblématique.

À la musique s’ajoute une sélection d’artisans restaurateurs de grande qualité, répartis dans les espaces aménagés du jardin botanique. Du café musique au nord, au village de containers au sud, chaque espace offre son lot de découvertes visuelles et gustatives. .

Jardins suspendus 85 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie nuits-suspendues@lehavre.fr

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English : Nuits Suspendues 2026

L’événement Nuits Suspendues 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie