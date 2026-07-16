Atelier collage – créez votre carte postale et votre éventail – Avec Retour chariot, Parc de Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Atelier collage – créez votre carte postale et votre éventail – Avec Retour chariot Jeudi 23 juillet, 15h30 Parc de Maurepas Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Le collectif de graphistes Retour chariot vous invite à créer votre carte postale et votre éventail en papier. Choisissez, découpez et collez les éléments de l’affiche du festival pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville.

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Retour chariot est un collectif rennais de trois designeuses graphiques composé de Justine Herbel, Oriane Charvieux et Solène Brochard. Leur pratique s’articule autour du monde culturel et associatif, au travers de travaux de commandes, d’animation d’ateliers mais aussi d’interventions dans l’espace public. Le collectif est à l’origine de l’affiche de l’édition 2026 de Transat en ville.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

Avec Retour chariot

Retour chariot