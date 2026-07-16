Atelier collage – créez votre carte postale et votre éventail – Avec Retour chariot, Plages de Baud, Rennes
jeudi 30 juillet 2026 · Plages de Baud · Rennes
Informations pratiques
Atelier collage – créez votre carte postale et votre éventail – Avec Retour chariot Jeudi 30 juillet, 17h00 Plages de Baud Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T17:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T17:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Le collectif de graphistes Retour chariot vous invite à créer votre carte postale et votre éventail en papier. Choisissez, découpez et collez les éléments de l’affiche du festival pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville.
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Retour chariot est un collectif rennais de trois designeuses graphiques composé de Justine Herbel, Oriane Charvieux et Solène Brochard. Leur pratique s’articule autour du monde culturel et associatif, au travers de travaux de commandes, d’animation d’ateliers mais aussi d’interventions dans l’espace public. Le collectif est à l’origine de l’affiche de l’édition 2026 de Transat en ville.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville
Plages de Baud 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]
Avec Retour chariot
Retour chariot
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