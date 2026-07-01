Atelier collage façon Matisse Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges
vendredi 31 juillet 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Atelier collage façon Matisse
Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez l’univers coloré du collage papier découpé inspiré de Matisse.
Avec Catherine Albrech, matériel fourni.
Réservation par téléphone.
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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79
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English :
Discover the colorful world of cut-paper collage inspired by Matisse.
With Catherine Albrech; materials provided.
Reservations by phone.
L’événement Atelier collage façon Matisse Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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