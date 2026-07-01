Atelier collage façon Matisse Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges

vendredi 31 juillet 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges

Informations pratiques

Barèges

Atelier collage façon Matisse

Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez l’univers coloré du collage papier découpé inspiré de Matisse.

Avec Catherine Albrech, matériel fourni.

Réservation par téléphone.

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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79

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English :

Discover the colorful world of cut-paper collage inspired by Matisse.

With Catherine Albrech; materials provided.

Reservations by phone.

L’événement Atelier collage façon Matisse Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65