Rando-science Le Lienz Barèges

Barèges

Rando-science

Le Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 57.65 – 57.65 – 57.65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Accompagné par Staffan JACOB, chercheur au CNRS, et Cécile LLEIDA, accompagnatrice en montagne, vous découvrirez la richesse des habitants des lacs d’altitude, mais aussi leur fragilité. Vous monterez progressivement dans la vallée de la Glère tout en échangeant autour de l’étude de la biodiversité des lacs. Puis vous arriverez au refuge de la Glère pour un atelier au bord du lac, une conférence et le repas au refuge. Le lendemain, vous prendrez votre petit déjeuner au refuge, puis vous entamerez une ultime montée afin d’aller découvrir un denier lac. Le retour se fera dans d’après-midi.

Une randonnée abordable qui peut se faire en famille, ponctuée de discussions et observations des vivants des lieux. Dans le cadre de son programme de sensibilisation aux enjeux de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le Parc national des Pyrénées prend en charge les frais d’accompagnement. Les participants devront s’acquitter des frais d’hébergement et de restauration directement au refuge.

Dénivelé +580 m, distance 10 km jusqu’au refuge

Prévoir sac à viande, vêtements chauds et respirant, chaussures de randonnée, sac à dos, gourdes, lunettes, gants, bâtons (peuvent être fournis si nécessaire).

Tarif 57,65 € pour la demi-pension à payer directement sur place au refuge.

Inscription indispensable par téléphone (nombre de places limité). Les places en refuge étant très limitées, les réservations devront se faire avant le 13 juillet. .

Le Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 94 15 28

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English :

Accompanied by CNRS researcher Staffan JACOB and mountain guide Cécile LLEIDA, you will discover the richness of the inhabitants of high-altitude lakes, but also their fragility. You’ll climb steadily up the Glère valley, while discussing the study of lake biodiversity. You will then arrive at the Glère refuge for a lakeside workshop, a conference and lunch at the refuge. The following day, you’ll have breakfast at the refuge, before embarking on a final climb to discover a final lake. Return in the afternoon.

An affordable hike that can be enjoyed by the whole family, punctuated by discussions and observations of the local inhabitants. As part of its program to raise awareness of the importance of water resources and aquatic environments, the Parc national des Pyrénées will cover the cost of accompanying the group. Participants will have to pay for accommodation and meals directly at the refuge.

L’événement Rando-science Barèges a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65