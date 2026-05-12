Festival Piano Pic Thermes Barèges

Barèges

Festival Piano Pic

Thermes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:20:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Vardan Mamikonian Piano

Programme

BACH -BUSONI: Chaconne

RAVEL: Gaspard de la nuit

ARNO BABAJANIAN

LISZT: La lugubre gondole

CHOPIN

Andante Spianato

Grande Polonaise op 22

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes. .

Thermes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Vardan Mamikonian Piano

Program

BACH -BUSONI: Chaconne

RAVEL: Gaspard de la nuit

ARNO BABAJANIAN

LISZT: La lugubre gondole

CHOPIN

Andante Spianato

Grande Polonaise op 22

L’événement Festival Piano Pic Barèges a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65