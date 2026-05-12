Festival Piano Pic Thermes Barèges
Festival Piano Pic Thermes Barèges jeudi 23 juillet 2026.
Barèges
Festival Piano Pic
Thermes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:20:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Vardan Mamikonian Piano
Programme
BACH -BUSONI: Chaconne
RAVEL: Gaspard de la nuit
ARNO BABAJANIAN
LISZT: La lugubre gondole
CHOPIN
Andante Spianato
Grande Polonaise op 22
Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes. .
Thermes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vardan Mamikonian Piano
Program
BACH -BUSONI: Chaconne
RAVEL: Gaspard de la nuit
ARNO BABAJANIAN
LISZT: La lugubre gondole
CHOPIN
Andante Spianato
Grande Polonaise op 22
L’événement Festival Piano Pic Barèges a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Barèges (Hautes-Pyrénées)
- Evènement VTT Bike park Barèges 16 mai 2026
- Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges 16 mai 2026
- Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Barèges 20 mai 2026
- Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges 23 mai 2026
- Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges 13 juin 2026