GFNY Lourdes/Tourmalet BAREGES Barèges

GFNY Lourdes/Tourmalet

BAREGES Arrivée au Col du Tourmalet Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

2026-06-14

Prêt pour un défi légendaire ? La 5ème édition GFNY Lourdes Tourmalet revient ! Une année qui s’annonce record, avec de nombreuses nouveautés à venir. Bloquez la date et préparez-vous à marquer l’histoire.

5:30 6:30 Palais des Congrès de Lourdes derniers retraits de dossards (créneau uniquement disponible sur réservation lors de votre check in).

6:30 Palais des Congrès de Lourdes ouverture de la zone de départ.

6:30 7:15 Palais des Congrès de Lourdes Service mécanique vélo.

7:15 Palais des Congrès de Lourdes fermeture des SAS.

7:30 Palais des Congrès de Lourdes Départ de la course.

10:30 Palais des Congrès de Lourdes arrivée des premiers coureurs du parcours moyen.

10:00 Palais des Congrès de Lourdes ouverture du service de repas à emporter d’après course.

11:58 Palais des Congrès de Lourdes les gagnants du GFNY Lourdes Tourmalet sont attendus.

14:30 Palais des Congrès de Lourdes cérémonie de remise des prix.

16:00 Palais des Congrès de Lourdes fermeture de la course.

17:00 Palais des Congrès de Lourdes fin des festivités, rendez-vous l’année prochaine! .

English :

Ready for a legendary challenge? The 5th GFNY Lourdes Tourmalet is back! It’s shaping up to be a record-breaking year, with plenty of new features to come. Save the date and get ready to make history.

