Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges

Barèges

Initiation trail et détente à Cieléo

RDV au petit jardin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le service Animation de Barèges vous propose 6 sorties pour vous initier au Trail. Ces séances sont faîtes pour vous si vous êtes débutants, souhaitez vous tester en terrain varié, courir en groupe dans un cadre sympathique, profitez de l’occasion pour une remise en forme.

Contenu des séances

– Echauffements, parcours sur terrain varié.

– Etirements, échange de pratique.

– Techniques de montée/descente.

Séances limitées à 12 participants, encadrées par Axel, animateur et éducateur sportif (BPJEPS APT).

Certificat médical requis ou Pass de Prévention Santé (5€ pour l’année sur https://pps.athle.fr/).

Sur inscription par téléphone ou par mail. .

RDV au petit jardin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 baregesanimations@gmail.com

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English :

The Barèges events department is offering 6 outings to introduce you to trail running. These sessions are ideal if you’re a beginner, want to test your skills on varied terrain, run in a group in a friendly setting, or take the opportunity to get back into shape.

Session content

– Warm-up, run on varied terrain.

– Stretching, exchange of practice.

– Climbing and descending techniques.

L’événement Initiation trail et détente à Cieléo Barèges a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65