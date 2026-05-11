Temps d’animation dans le cadre Festival national Les nuits des forêts Le Lienz Barèges

Barèges

Temps d’animation dans le cadre Festival national Les nuits des forêts

Le Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Temps d’animation dans le cadre du festival national Les nuits des forêts .

Le temps d’une matinée, venez vous immerger dans le monde mystérieux d’une forêt autour de trois ateliers ludiques et pédagogiques.

Programme

– Matthieu Izabe (Arbor&cimes) permettra de découvrir la biodiversité et habitats que l’arbre offre au vivant, à travers un atelier immersif de grimpe d’arbres dans la canopée.

– Julien Rondeau (ONF) expliquera la gestion de cette forêt et nous fera un focus sur 3 espèces en danger, pour une approche scientifique.

– Anne Cécile Ramadour ( Eco’DELS) vous emmènera dans la vie secrète du bois mort pour prendre conscience de l’importance du bois mort dans une forêt à travers un atelier ludique et sensoriel

L’accueil sera assuré par les bénévoles d’Eco’DELS qui expliqueront le déroulé de la matinée , proposeront une activité d’écoute, de représentation que l’on peut avoir d’une forêt.

Une boisson chaude attendra les participants.

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Le Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

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English :

A time of animation as part of the national Forest Nights festival.

Spend a morning immersing yourself in the mysterious world of a forest through three fun and educational workshops.

Program

– Matthieu Izabe (Arbor&cimes) will help you discover the biodiversity and habitats that trees offer to living things, through an immersive tree-climbing workshop in the canopy.

– Julien Rondeau (ONF) will explain the management of this forest and focus on 3 endangered species, for a scientific approach.

– Anne Cécile Ramadour (Eco’DELS) will take you into the secret life of dead wood, to raise awareness of the importance of dead wood in a forest through a fun, sensory workshop

Eco’DELS volunteers will welcome you and explain the morning’s activities, including a listening activity and an introduction to the forest.

A hot drink awaits participants.

L’événement Temps d’animation dans le cadre Festival national Les nuits des forêts Barèges a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65