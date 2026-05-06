Feu de la Saint-Jean ANNULÉ Place du cinéma Barèges

Barèges

Feu de la Saint-Jean ANNULÉ

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Danses traditionnelles et bal gascon. Aire de jeux, buvette et animations.

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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

Traditional dances and Gascon ball. Games area, refreshment bar and entertainment.

L’événement Feu de la Saint-Jean ANNULÉ Barèges a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65