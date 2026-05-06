Feu de la Saint-Jean ANNULÉ Place du cinéma Barèges
Feu de la Saint-Jean ANNULÉ Place du cinéma Barèges mercredi 24 juin 2026.
Barèges
Feu de la Saint-Jean ANNULÉ
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Danses traditionnelles et bal gascon. Aire de jeux, buvette et animations.
.
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
Traditional dances and Gascon ball. Games area, refreshment bar and entertainment.
L’événement Feu de la Saint-Jean ANNULÉ Barèges a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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