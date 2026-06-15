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Mouss’Party Place du cinéma Barèges

Mouss’Party Place du cinéma Barèges vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place du cinéma

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Mouss’Party

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Viens t’éclater dans la mousse !
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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Come and have fun in the foam!

L’événement Mouss’Party Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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