Trail des Fleurs Village Barèges
Trail des Fleurs Village Barèges samedi 11 juillet 2026.
Trail des Fleurs
Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Le Trail des Fleurs ? Au départ de Barèges deux courses pour faire plaisir à tous ! Les tracés des courses comportent environ 90 % du parcours en monotrace à flanc de montagne et ça c’est sympa ! Ces chemins conduiront nos trailers au travers la forêt domaniale de Captet, avec plusieurs points de vue sur les massifs de Néouvielle et de l’Ardiden.
Programme 2026 en cours d’élaboration !
Trois formats de courses
– 13km 750D+.
– 22km 1400D+ (individuel et relais).
– Nouveauté 2025 Mont’Ayré Montée sèche de 2.7km avec 650m de dénivelé (1220m-1856m). Départ Barèges et arrivée au téléski de l’étoile, ouverte aux mineurs à partir de 16 ans.
Programme 2025
Vendredi 11 juillet de 18h à 21 retrait des dossards
Samedi 12 juillet de 7h à 8h30 Retrait des dossards
8h Départ du 22km
8h30 Départ du 13km
8h45 Départ montée sèche
12h30 Remise des prix à St Justin
19h30 Repas festif sur réservation et soirée dansante ouverte à tous avec la Toy Musique et Dj’s
Challenge équipe.
Musique live. .
Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie traildesfleurs@gmail.com
English :
The Trail des Fleurs ? Starting in Barèges, two races to please everyone! The routes of the races include about 90% of the course on single-track on the mountainside: and that’s nice! These paths will lead our trailers through the state forest of Captet, with several viewpoints on the massifs of Néouvielle and Ardiden.
German :
Der Trail des Fleurs ? Von Barèges aus starten zwei Rennen, die allen Spaß machen! Die Strecken der Läufe führen zu etwa 90 % über Einspurstrecken an Berghängen entlang: Das macht Spaß! Diese Wege führen unsere Trailers durch den Staatswald von Captet, mit mehreren Aussichtspunkten auf die Massive von Néouvielle und Ardiden.
Italiano :
Il Sentiero dei Fiori? A partire da Barèges, due gare per tutti i gusti! I percorsi delle gare prevedono circa il 90% del tracciato su single-track sul fianco della montagna: e questo è bello! Questi sentieri condurranno i nostri trailer attraverso la foresta nazionale di Captet, con diversi punti di osservazione sui massicci di Néouvielle e Ardiden.
Espanol :
El Sendero de las Flores ? A partir de Barèges, ¡dos carreras para todos los gustos! Los recorridos de las carreras incluyen cerca del 90% del trayecto por senderos en la ladera de la montaña: ¡y eso es bonito! Estos senderos conducirán nuestros remolques a través del bosque nacional de Captet, con varios miradores sobre los macizos de Néouvielle y Ardiden.
L’événement Trail des Fleurs Barèges a été mis à jour le 2025-09-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65