Trail des Fleurs Village Barèges

Trail des Fleurs Village Barèges samedi 11 juillet 2026.

Trail des Fleurs

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Trail des Fleurs ? Au départ de Barèges deux courses pour faire plaisir à tous ! Les tracés des courses comportent environ 90 % du parcours en monotrace à flanc de montagne et ça c’est sympa ! Ces chemins conduiront nos trailers au travers la forêt domaniale de Captet, avec plusieurs points de vue sur les massifs de Néouvielle et de l’Ardiden.

Programme 2026 en cours d’élaboration !

Trois formats de courses

– 13km 750D+.

– 22km 1400D+ (individuel et relais).

– Nouveauté 2025 Mont’Ayré Montée sèche de 2.7km avec 650m de dénivelé (1220m-1856m). Départ Barèges et arrivée au téléski de l’étoile, ouverte aux mineurs à partir de 16 ans.

Programme 2025

Vendredi 11 juillet de 18h à 21 retrait des dossards

Samedi 12 juillet de 7h à 8h30 Retrait des dossards

8h Départ du 22km

8h30 Départ du 13km

8h45 Départ montée sèche

12h30 Remise des prix à St Justin

19h30 Repas festif sur réservation et soirée dansante ouverte à tous avec la Toy Musique et Dj’s

Challenge équipe.

Musique live. .

Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie traildesfleurs@gmail.com

English :

The Trail des Fleurs ? Starting in Barèges, two races to please everyone! The routes of the races include about 90% of the course on single-track on the mountainside: and that’s nice! These paths will lead our trailers through the state forest of Captet, with several viewpoints on the massifs of Néouvielle and Ardiden.

German :

Der Trail des Fleurs ? Von Barèges aus starten zwei Rennen, die allen Spaß machen! Die Strecken der Läufe führen zu etwa 90 % über Einspurstrecken an Berghängen entlang: Das macht Spaß! Diese Wege führen unsere Trailers durch den Staatswald von Captet, mit mehreren Aussichtspunkten auf die Massive von Néouvielle und Ardiden.

Italiano :

Il Sentiero dei Fiori? A partire da Barèges, due gare per tutti i gusti! I percorsi delle gare prevedono circa il 90% del tracciato su single-track sul fianco della montagna: e questo è bello! Questi sentieri condurranno i nostri trailer attraverso la foresta nazionale di Captet, con diversi punti di osservazione sui massicci di Néouvielle e Ardiden.

Espanol :

El Sendero de las Flores ? A partir de Barèges, ¡dos carreras para todos los gustos! Los recorridos de las carreras incluyen cerca del 90% del trayecto por senderos en la ladera de la montaña: ¡y eso es bonito! Estos senderos conducirán nuestros remolques a través del bosque nacional de Captet, con varios miradores sobre los macizos de Néouvielle y Ardiden.

