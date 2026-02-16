Pyrénées Cycl’n Trip Col du Tourmalet Montée cycliste Col du Tourmalet Barèges

Pyrénées Cycl’n Trip Col du Tourmalet Montée cycliste

Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

2026-07-15

COLS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES DE 9H À 12H

Pendant 5 jours, des routes d’accès aux cols seront fermées à la circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes de 9h à 12h. La circulation de véhicules sera interdite à la montée comme à la descente par un arrêté temporaire de circulation.

Du 13 au 17 juillet, dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plaît sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, 1, 2, 3 cols où la circulation est interdite aux voitures.

Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec au choix, 10 cols et plus de 100 kms d’ascension réservés aux cyclistes.

Informations pratiques pas d’inscription, gratuit, en bas du col accueil, informations et encouragements, en haut du col ravitaillement, souvenir et passeport tamponné avant de redescendre.

Montée du jour de Barèges Tournaboup jusqu’au Pont de la Mandia (La Mongie) en passant par le Col du Tourmalet.

Distance 19 kms.

Moyenne de la pente 7,47%.

Dénivelé 1404 m.

Altitude mini 711 m.

Altitude maxi 2115 m.

La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) cependant, certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…).

À la montée comme à la descente, respect des règles de circulation rouler sur la droite de la chaussée, rester vigilant, maîtriser sa vitesse, ne pas surestimer ses forces ni ses capacités. .

Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 00

English :

PASSES RESERVED FOR CYCLISTS FROM 9AM TO 12PM

For 5 days, access roads to the cols will be closed to motorized traffic and entirely reserved for cyclists from 9am to 12pm. Vehicle traffic will be prohibited on both the ascent and descent by a temporary traffic order.

From July 13 to 17, follow in the footsteps of the Tour de France riders and pedal as you please over the Pyrenean passes!

On the menu each day, from 9am to 12pm, 1, 2, 3 passes where traffic is forbidden to cars.

An extraordinary week to cycle at your own pace, with a choice of 10 passes and over 100 kms of climbs reserved for cyclists.

