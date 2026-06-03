Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Village Barèges

Barèges

Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Réservation par téléphone.

Deux créneaux 15h à 16h ou 16h à 17h.

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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 71 46 20

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English :

Book by phone.

Two time slots: 3pm to 4pm or 4pm to 5pm.

L’événement Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Barèges a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65