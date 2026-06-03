Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Village Barèges
Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Village Barèges samedi 11 juillet 2026.
Barèges
Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées
Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Réservation par téléphone.
Deux créneaux 15h à 16h ou 16h à 17h.
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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 71 46 20
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English :
Book by phone.
Two time slots: 3pm to 4pm or 4pm to 5pm.
L’événement Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Barèges a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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