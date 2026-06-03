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Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Village Barèges

Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Village Barèges samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Village

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Barèges

Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Réservation par téléphone.
Deux créneaux 15h à 16h ou 16h à 17h.
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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 71 46 20 

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English :

Book by phone.
Two time slots: 3pm to 4pm or 4pm to 5pm.

L’événement Atelier Crée ta couronne en fleurs séchées des Pyrénées Barèges a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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