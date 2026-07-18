Atelier découverte du thé Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges

mardi 4 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges

Informations pratiques

Barèges

Atelier découverte du thé

Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Ne serait-il pas intéressant d’en savoir un peu plus sur le breuvage le plus consommé au monde ? Rendez-vous pour une initiation à la culture du thé. La petite histoire du thé blanc au thé sombre, de la cueillette à la dégustation. Un moment convivial.

Avec Martine, la vraie ! Matériel fourni.

Réservation au salon de thé.

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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79

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English :

Wouldn’t it be interesting to learn a little more about the world’s most widely consumed beverage? Join us for an introduction to tea culture. A brief history of tea—from white to dark—covering everything from harvesting to tasting. A friendly, social gathering.

With Martine herself! All materials provided.

Reservations at the tea lounge.

L’événement Atelier découverte du thé Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65