Atelier découverte du thé Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges
mardi 4 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Atelier découverte du thé
Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Ne serait-il pas intéressant d’en savoir un peu plus sur le breuvage le plus consommé au monde ? Rendez-vous pour une initiation à la culture du thé. La petite histoire du thé blanc au thé sombre, de la cueillette à la dégustation. Un moment convivial.
Avec Martine, la vraie ! Matériel fourni.
Réservation au salon de thé.
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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79
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English :
Wouldn’t it be interesting to learn a little more about the world’s most widely consumed beverage? Join us for an introduction to tea culture. A brief history of tea—from white to dark—covering everything from harvesting to tasting. A friendly, social gathering.
With Martine herself! All materials provided.
Reservations at the tea lounge.
L’événement Atelier découverte du thé Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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