Concert au sommet du Pic du Midi Skip The Use Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Skip The Use

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Préparez-vous à vibrer avec Skip The Use pour un live explosif perché entre ciel et terre ! Le célèbre groupe d’électro-rock français emmené par le charismatique Mat Bastard.

En première partie L’ambiance sera chauffée par Franck & Damien. Ce duo tahitien vous fera voyager avec ses sonorités folk solaires et sa maîtrise envoûtante de la slide guitar, le prélude parfait avant la tempête rock de la tête d’affiche.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.

Votre billet Concert au sommet comprend

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).

La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).

La première partie et le concert.

Le retour à La Mongie vers 22h30.

À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Get ready to rock with Skip The Use for an explosive live show perched between heaven and earth! The famous French electro-rock band led by the charismatic Mat Bastard.

Opening act: Franck & Damien will heat up the atmosphere. This Tahitian duo will take you on a journey with their solar folk sounds and spellbinding mastery of the slide guitar, the perfect prelude to the headliner’s rock storm.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Skip The Use Barèges a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65