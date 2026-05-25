Concert au sommet du Pic du Midi Mosimann Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Mosimann

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Vivez une nuit magique où la musique électronique tutoie les étoiles ! Le DJ et producteur Mosimann prend les platines au sommet du Pic du Midi pour un set puissant et immersif. En première partie laissez-vous submerger par l’univers de Grand Bleu ! Véritable étoile montante de la scène électronique, cette DJ et productrice dévoile des sets hypnotiques taillés pour les grands espaces.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.

Votre billet Concert au sommet comprend

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).

La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).

La première partie et le concert.

Le retour à La Mongie vers 22h30.

À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Experience a magical night of electronic music reaching for the stars! DJ and producer Mosimann takes to the decks at the summit of the Pic du Midi for a powerful, immersive set. Opening act: let yourself be submerged in the world of Grand Bleu! A true rising star on the electronic scene, this DJ and producer unveils hypnotic sets designed for the great outdoors.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Mosimann Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65