Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Cinéma Le Refuge Barèges
Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Cinéma Le Refuge Barèges mercredi 24 juin 2026.
Barèges
Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Flamenco.
.
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
L’événement Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Barèges a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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