Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Cinéma Le Refuge Barèges

Barèges

Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Flamenco.

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Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

L’événement Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Barèges a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65