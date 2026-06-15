Jeux en bois et jeux de société BAREGES Barèges vendredi 10 juillet 2026.

Barèges

Jeux en bois et jeux de société

BAREGES Aire de jeux Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis.

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BAREGES Aire de jeux Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Every Friday.

L’événement Jeux en bois et jeux de société Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65