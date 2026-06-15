Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges
Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges lundi 6 juillet 2026.
Barèges
Séances de cinéma
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-06
Séances les lundis, mardis et jeudis.
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Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 66 82
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English :
Sessions on Mondays, Tuesdays and Thursdays.
L’événement Séances de cinéma Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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