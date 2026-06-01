Fête de la Musique Chez Louisette BAREGES Barèges

Barèges

Fête de la Musique Chez Louisette

BAREGES Auberge du Lienz Chez Louisette Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

FÊTE DE LA MUSIQUE CHEZ LOUISETTE !

Dimanche 21 juin, on passe en mode XXL en altitude !

Dès 17h et jusqu’à… on verra, la terrasse s’enflamme pour une soirée mémorable entre copains.

Au programme

– GROSSE AMBIANCE & GROS SON

5 copains aux platines pour faire trembler la montagne ! Électro, Scratch Vinyl & Drum’n’Bass non-stop du coucher de soleil jusqu’au bout de la nuit.

– BRASERO & TAPAS COMPAGNIE

On allume le feu en direct ! Tapas maison, planches et grillades au brasero pour tenir la cadence tout au long de la soirée.

Tu viens ? L’entrée est libre, la bonne humeur est obligatoire et le cadre va être magique.

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BAREGES Auberge du Lienz Chez Louisette Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 67 17

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English :

MUSIC FESTIVAL AT LOUISETTE’S!

Sunday, June 21, we’re going XXL up in the mountains!

Starting at 5 PM and going until… who knows, the terrace will be on fire for a memorable night with friends.

On the agenda:

– AWESOME VIBES & AWESOME SOUND

5 friends behind the decks to make the mountain shake! %C9lectro, Vinyl Scratching & Drum & Bass non-stop from sunset until the end of the night.

– FIRE PIT & TAPAS

We’ll light the fire right before your eyes! Homemade tapas, platters, and grilled dishes from the fire pit to keep you going all night long.

Are you coming? Admission is free, good vibes are mandatory, and the setting is going to be magical.

L’événement Fête de la Musique Chez Louisette Barèges a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65