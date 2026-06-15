Escape Game BAREGES Barèges

Barèges

Escape Game

BAREGES Aire de jeux Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-06

Tous les lundis, première enquête à 16h et seconde enquête à 18h.

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BAREGES Aire de jeux Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Every Monday, the first episode airs at 4 p.m. and the second episode at 6 p.m.

L’événement Escape Game Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65