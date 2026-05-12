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Week-end Bien vivre en montagne ANNULÉ Col du Tourmalet Barèges

Week-end Bien vivre en montagne ANNULÉ Col du Tourmalet Barèges samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Col du Tourmalet

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Barèges

Week-end Bien vivre en montagne ANNULÉ

Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Marché d’exposition, activités nature, ateliers, conférences. Rejoignez nous comme exposant/e.
Informations et réservations par téléphone ou par mail.   .

Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 89 85 46  baregesanimation@gmail.com

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English :

Exhibition market, nature activities, workshops, conferences. Join us as an exhibitor.

L’événement Week-end Bien vivre en montagne ANNULÉ Barèges a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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