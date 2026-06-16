Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Karaoké Cinéma Le Refuge Barèges

Karaoké Cinéma Le Refuge Barèges jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Cinéma Le Refuge

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Karaoké

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-02

  .

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké Barèges a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Barèges (Hautes-Pyrénées)