Découverte de Barèges RDV place du cinéma Barèges mardi 7 juillet 2026.

Barèges

Découverte de Barèges

RDV place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Tous les mardis, itinéraire à difficulté modérée. Saint-Justin, La Polonaise ou Les Plateaux.

Inscription sur place. .

RDV place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday, a moderate-difficulty route. Saint-Justin, La Polonaise, or Les Plateaux.

L’événement Découverte de Barèges Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65