Sentier de la pépinière céleste Devant l’Office de Tourisme Barèges lundi 6 juillet 2026.

Barèges

Sentier de la pépinière céleste

Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les lundis, animation nature avec Eco’DELS.

Sur inscription par téléphone (12 participants). .

Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05

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English :

Every Monday, nature activities with Eco’DELS.

L’événement Sentier de la pépinière céleste Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65