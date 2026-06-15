Sentier de la pépinière céleste Devant l’Office de Tourisme Barèges
Sentier de la pépinière céleste Devant l’Office de Tourisme Barèges lundi 6 juillet 2026.
Barèges
Sentier de la pépinière céleste
Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les lundis, animation nature avec Eco’DELS.
Sur inscription par téléphone (12 participants). .
Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05
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English :
Every Monday, nature activities with Eco’DELS.
L’événement Sentier de la pépinière céleste Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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