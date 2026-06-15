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Sentier de la pépinière céleste Devant l’Office de Tourisme Barèges

Sentier de la pépinière céleste Devant l’Office de Tourisme Barèges lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Devant l'Office de Tourisme

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Sentier de la pépinière céleste

Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Tous les lundis, animation nature avec Eco’DELS.
Sur inscription par téléphone (12 participants).   .

Devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 

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English :

Every Monday, nature activities with Eco’DELS.

L’événement Sentier de la pépinière céleste Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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