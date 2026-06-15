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Fête nationale Village Barèges

Fête nationale Village Barèges lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Village

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Fête nationale

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

20h30 défilé des pompiers.
Jeu et guinguette musicale.
23h feu d’artifice et bal avec DJ Happy.
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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

8:30 p.m.: Firefighters’ parade.
Games and live music.
11:00 p.m.: Fireworks and dance party with DJ Happy.

L’événement Fête nationale Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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