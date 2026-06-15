Fête nationale Village Barèges

Barèges

Fête nationale

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

20h30 défilé des pompiers.

Jeu et guinguette musicale.

23h feu d’artifice et bal avec DJ Happy.

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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

8:30 p.m.: Firefighters’ parade.

Games and live music.

11:00 p.m.: Fireworks and dance party with DJ Happy.

L’événement Fête nationale Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65