Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Toy Musique Place du cinéma Barèges

Concert de la Toy Musique Place du cinéma Barèges mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Place du cinéma

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Concert de la Toy Musique

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Fanfare du pays.
  .

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local marching band.

L’événement Concert de la Toy Musique Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Barèges (Hautes-Pyrénées)