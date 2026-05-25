Concert au sommet du Pic du Midi Piano Pic David Lively Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Piano Pic David Lively

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre prestigieux du festival Piano Pic, laissez-vous envoûter par le talent de David Lively lors d’un concert de musique classique en haute altitude. Ce pianiste franco-américain au parcours hors norme, couronné par les plus prestigieux concours internationaux (Long-Thibaud, Tchaïkovski, Reine Elisabeth), vous réserve un moment d’émotion pure. Disciple du grand Claudio Arrau, il fera résonner son clavier face au panorama époustouflant du Pic du Midi. Une expérience musicale et visuelle inoubliable, où la virtuosité rencontre la beauté des cimes.

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Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

In the prestigious setting of the Piano Pic festival, let yourself be enchanted by the talent of David Lively in a high-altitude classical music concert. This Franco-American pianist with an extraordinary career path, crowned by the most prestigious international competitions (Long-Thibaud, Tchaikovsky, Queen Elisabeth), has a moment of pure emotion in store for you. A disciple of the great Claudio Arrau, he’ll make his keyboard resonate against the breathtaking panorama of the Pic du Midi. An unforgettable musical and visual experience, where virtuosity meets the beauty of the peaks.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Piano Pic David Lively Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65