Atelier collages avec Marilou Perret, La MELLA’thèque, Mellac
samedi 3 octobre 2026 · La MELLA'thèque · Mellac
Informations pratiques
Atelier collages avec Marilou Perret Samedi 3 octobre, 15h30 La MELLA’thèque Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Le 3 octobre de 15h30 à 17h30, la MELLA’thèque vous accueille pour renouer avec votre créativité !
À partir de papier et d’illustrations issus de nos documents abimés, et guidés par l’artiste Marilou Perret, venez vous essayer à l’art du collage…
La MELLA’thèque Place de la Mairie, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719386 https://www.instagram.com/mellatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298719386 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mellac.bzh »}] Médiathèque de Mellac, réseau « Matilin » Parking gratuit avec stationnement PMR
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© La MELLA’thèque
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