Atelier collages avec Marilou Perret, La MELLA’thèque, Mellac

Informations pratiques

Atelier collages avec Marilou Perret Samedi 3 octobre, 15h30 La MELLA’thèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Le 3 octobre de 15h30 à 17h30, la MELLA’thèque vous accueille pour renouer avec votre créativité !

À partir de papier et d’illustrations issus de nos documents abimés, et guidés par l’artiste Marilou Perret, venez vous essayer à l’art du collage…

La MELLA’thèque Place de la Mairie, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719386 https://www.instagram.com/mellatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298719386 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mellac.bzh »}] Médiathèque de Mellac, réseau « Matilin » Parking gratuit avec stationnement PMR

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© La MELLA’thèque