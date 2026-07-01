Atelier Colorer la lumière Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Atelier Colorer la lumière

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Atelier aquarelle, déambulation sur la plage et dessin de paysages en portant une attention à la couleur. Apportez votre propre aquarelle, lunettes et chapeau (papier fourni). Avec Erell Piette.

12 participants max, enfants de moins de 8 ans accompagnés. Sur réservation.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 99 29 04 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Colorer la lumière Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX