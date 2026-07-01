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AGENDA · Plougasnou

Atelier Colorer la lumière Ancienne colo EDF Plougasnou

vendredi 24 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancienne colo EDF
Adresse
41 Route de la Plage
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Atelier Colorer la lumière

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Atelier aquarelle, déambulation sur la plage et dessin de paysages en portant une attention à la couleur. Apportez votre propre aquarelle, lunettes et chapeau (papier fourni). Avec Erell Piette.

12 participants max, enfants de moins de 8 ans accompagnés. Sur réservation.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo.   .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 99 29 04 61 

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English :

L’événement Atelier Colorer la lumière Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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