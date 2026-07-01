Atelier Colorer la lumière Ancienne colo EDF Plougasnou
vendredi 24 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Atelier Colorer la lumière
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Atelier aquarelle, déambulation sur la plage et dessin de paysages en portant une attention à la couleur. Apportez votre propre aquarelle, lunettes et chapeau (papier fourni). Avec Erell Piette.
12 participants max, enfants de moins de 8 ans accompagnés. Sur réservation.
Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 99 29 04 61
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English :
L’événement Atelier Colorer la lumière Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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