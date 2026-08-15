Atelier colorimétrie Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 10:30 – 12:30

Gratuit : non 40€ Tarifs40€ pour les adhérent·e·s45€ pour les non adhérent·e·s Formule duo d’ateliers (atelier colorimétrie + fabrication une paire de pampille adaptée à ta colorimétrie) :70€ pour les adhérent·e·s80€ pour les non adhérent·e·s Offre duo – viens avec un·e ami·e :70€ pour les adhérent·e·s80€ pour les non adhérent·e·s Tout public

Viens découvrir les couleurs qui te font rayonner lors de cet atelier ludique où tu repartiras avec ton nuancier personnalisé. Après un rapide tours des couleurs, nous nous adonnerons au test du draping avec des coupons de couleurs. Au programme :• Comprendre simplement le principe de la colorimétrie• Découvrir les 4 grandes familles de couleurs• Identifier les teintes qui illuminent votre visage• Recevoir des conseils concrets pour vos vêtements, accessoires et maquillage• Repartir avec votre nuancier personnalisé Un moment convivial pour mieux comprendre les couleurs et apprendre à vous mettre en valeur au quotidien. Tout le matériel est fourni et une boisson est offerte.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-colorimetrie-4/date:2027-05-15



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