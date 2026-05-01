ATELIER COMMUNICATION DIGITALE Laroque
ATELIER COMMUNICATION DIGITALE Laroque jeudi 28 mai 2026.
Laroque
ATELIER COMMUNICATION DIGITALE
coopérative bioensemble Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Communiquer efficacement sur le web >> atelier découverte
Vous organisez un évènement prochainement et côté communication web, vous ne savez pas par où commencer ?
A l’occasion de ce workshop, nous vous proposons de découvrir les trucs et astuces de la communication digitale et de découvrir l’outil ultime l’agenda en ligne du Sud Cévennes.
Date 28 mai 2026
Heure 17H00
Lieu Locaux de la coopérative BioEnsemble Laroque (30)
Workshop gratuit et ouvert à tous.
Nombre de places limitées.
Pour vous inscrire il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante lea@demaindeslaube.org .
coopérative bioensemble Laroque 34190 Hérault Occitanie lea@demaindeslaube.org
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English : ATELIER COMMUNICATION DIGITALE
Communicating effectively on the web >> discovery workshop
L’événement ATELIER COMMUNICATION DIGITALE Laroque a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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