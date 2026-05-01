Laroque

ATELIER COMMUNICATION DIGITALE

coopérative bioensemble Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Communiquer efficacement sur le web >> atelier découverte

Vous organisez un évènement prochainement et côté communication web, vous ne savez pas par où commencer ?

A l’occasion de ce workshop, nous vous proposons de découvrir les trucs et astuces de la communication digitale et de découvrir l’outil ultime l’agenda en ligne du Sud Cévennes.

Date 28 mai 2026

Heure 17H00

Lieu Locaux de la coopérative BioEnsemble Laroque (30)

Workshop gratuit et ouvert à tous.

Nombre de places limitées.

Pour vous inscrire il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante lea@demaindeslaube.org .

coopérative bioensemble Laroque 34190 Hérault Occitanie lea@demaindeslaube.org

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English : ATELIER COMMUNICATION DIGITALE

Communicating effectively on the web >> discovery workshop

L’événement ATELIER COMMUNICATION DIGITALE Laroque a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34