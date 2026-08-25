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Atelier complicité avec Manufactory Manufactory Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:50:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier complicité avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:50:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Chaque samedi, Manufactory propose des ateliers créatifs en famille Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling….et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support !

Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques

Ce samedi, un atelier créatif iris Folding

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte Durée 1h30 Réservation obligatoire, nombre de place limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Atelier complicité avec Manufactory

L’événement Atelier complicité avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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