Atelier : Compose ta cabane sonore, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Atelier : Compose ta cabane sonore Mercredi 15 juillet, 10h00 Château Éphémère Yvelines

Dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Cet atelier a été conçu dans le cadre du mémoire de fin d’études de Lisa Zins, sur le thème « Grandir, jouer et s’émanciper en ville ».

En collaboration avec le compositeur Thomas Lucas, ils ont imaginé un dispositif permettant de créer une cabane sous forme de collage, puis de jouer de la musique en interagissant avec leur création.

Cet atelier est à destination des enfants à partir de 3 ans, alliant à la fois création plastique et création sonore : en effet, les enfants sont invités à créer leur propre cabane à partir de formes prédécoupées, en laissant libre court quant aux couleurs, formes, textures qu’ils souhaitent y intégrer.

Le circuit sonore vient en complément de ce premier collage plastique, comme une surcouche créative qui vient donner vie au collage de l’enfant : à chaque forme/texture peut s’intégrer un capteur sonore, laissant l’imagination de l’enfant décisionnaire du storytelling derrière son collage.

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org »}] Tiers lieu culturel & numérique

Un atelier ludique et créatif dès 3 ans !