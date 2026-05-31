Atelier : Game Sound Lab: initiation au sound design d’un jeu vidéo, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Atelier : Game Sound Lab: initiation au sound design d’un jeu vidéo Mercredi 15 juillet, 14h00 Château Éphémère Yvelines

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00

Game Sound Lab est un atelier où les participant·e·s recréent et intègrent les sons d’un environnement 3D dans un moteur de jeu vidéo.

À travers l’enregistrement et la manipulation d’objets, le groupe conçoit les sources sonores d’un village virtuel : feu, vent, eau, machines, ambiances naturelles… Ces sons sont ensuite placés dans l’espace pour créer une expérience immersive et spatialisée.

L’atelier propose une initiation à l’audio interactif et à la spatialisation sonore, en explorant les notions de distance, de direction et de perception dans un monde virtuel.

Pensé pour les enfants comme pour les adultes, cet atelier mêle création sonore, imagination et découverte du jeu vidéo.

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org »}] Tiers lieu culturel & numérique

Découvre les secrets de la création d’un jeu-vidéo !