Dieppe

[Atelier] Concocte ta potion

Parc François Mitterrand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Découvre les plantes qui se dégustent en infusion, mélange-les selon tes envies et repars avec ta potion unique, à déguster ou à offrir. .

Parc François Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Atelier] Concocte ta potion

L’événement [Atelier] Concocte ta potion Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie