[Atelier] Découverte du plancton RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe
[Atelier] Découverte du plancton RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe dimanche 28 septembre 2025.
[Atelier] Découverte du plancton
RDV devant l’Office de Tourisme Port de Plaisance Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Plongez dans l’univers incroyable des micro-organismes marins, ces petites créatures qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème !
Découvrez leur beauté cachée et leur incroyable impact sur la vie sous-marine et sur notre planète. Une expérience unique qui éveillera la curiosité et émerveillera petits et grands.
Ne manquez pas cette aventure fascinante au cœur du monde invisible des océans ! .
RDV devant l’Office de Tourisme Port de Plaisance Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
English : [Atelier] Découverte du plancton
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Atelier] Découverte du plancton Dieppe a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie