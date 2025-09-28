[Atelier] Découverte du plancton RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe

Plongez dans l’univers incroyable des micro-organismes marins, ces petites créatures qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème !

Découvrez leur beauté cachée et leur incroyable impact sur la vie sous-marine et sur notre planète. Une expérience unique qui éveillera la curiosité et émerveillera petits et grands.

Ne manquez pas cette aventure fascinante au cœur du monde invisible des océans ! .

RDV devant l’Office de Tourisme Port de Plaisance Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

