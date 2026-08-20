Atelier confection de balles de jonglage, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil
vendredi 28 août 2026 · Théâtre de Verdure de La Girandole · Montreuil
Informations pratiques
Atelier confection de balles de jonglage Vendredi 28 août, 16h30 Théâtre de Verdure de La Girandole Seine-Saint-Denis
En accès libre et gratuit selon la jauge disponible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Ce moment créatif et ludique permettra de créer des véritables balles de jonglage et de s’initier à cet art du cirque !
Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 57 53 17 https://www.girandole.fr/events/sous-les-pechers-la-plage-14/ https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole;https://www.instagram.com/theatredelagirandole/ De mai à septembre, la Gigi prend donc ses quartiers d’été au théâtre de Verdure. Au 65 rue Pierre de Montreuil, son festival multidisciplinaire Sous les Pêchers la plage allie musique, guirlandes électriques, contes, bal, artisan·e·s, transats oranges, gestes, drôleries, cuisines, mots, concerts, bosquets, cirque, spritz, marionnettes, verres de vins, jeux, images, publics, révolution, clowns, … etc.
Véritable lieu de vie, le Théâtre de Verdure vibre au rythme des aventures proposées.
C’est aussi une bouffée d’air, un instant de farniente, de ravissement.
Cette année pour la 14ème éditions du festival Sous Les Pêchers, La Plage le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes du 25 mai au 21 juillet. M° ligne 9, station Marie de Montreuil
Bus 122, arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102, arrêt Danton / N°34, arrêt Danton / N°16, arrêt de la Mairie
Station vélib : Jean Moulin – Paul DoumerTarifs (hors Cartes Blanches)
Prix libre les deux ou trois premières heures
10€ / 6€ / ou lancez les dés
CB ou espèces
Dans le cadre des Sorties de Plage #3 avec la compagnie Le Grillon électrique
La Girandole
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