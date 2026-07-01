Des Ailes dans l’Ombre, Parking du Parc Montereau, Montreuil
vendredi 28 août 2026 · Parking du Parc Montereau · Montreuil
Informations pratiques
Des Ailes dans l’Ombre Vendredi 28 août, 19h00 Parking du Parc Montereau Seine-Saint-Denis
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris Montreuilloises : qui sont-elles ? comment vivent-elles ? comment les observer ?
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Parking du Parc Montereau 2 rue Barbeuf, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/azimut230/evenements/nuit-internationale-de-la-chauve-souris-montreuil-93 »}]
Qui sont-elles ? Comment vivent-elles ? Comment les observer ? Montreuil 93
Parc Montreau – Ville de Montreuil
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