Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale, Résidence étudiante Georges Méliès, Montreuil

Informations pratiques

Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale 19 et 20 septembre Résidence étudiante Georges Méliès Seine-Saint-Denis

Visible libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce polyptyque réalisé en 2021 est composé de cinq parties. Il souligne la verticalité du hall cathédrale de la résidence Georges Méliès à Montreuil. Deux autres œuvres de l’artiste sont également visibles sur ce site.

Il est composé d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, etc.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve, comme la ponctuation des espaces, les couleurs, les ambiances et la nature de la fréquentation des lieux.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Résidence étudiante Georges Méliès 45 avenue Faidherbe 93100 Montreuil Montreuil 93100 Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Découverte d’un polyptyque de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris