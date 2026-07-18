Portes Ouvertes aux Roches, Théâtre des Roches, Montreuil
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre des Roches · Montreuil
Informations pratiques
Portes Ouvertes aux Roches Vendredi 18 septembre, 14h00 Théâtre des Roches Seine-Saint-Denis
Scolaire et tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
L’équipe des Roches a le plaisir d’ouvrir les portes du théâtre et de son jardin afin de vous faire découvrir son architecture, ainsi que le fonctionnement interne de l’équipe et des compagnies en résidence. Construit dans les années 1920, ce bâtiment accueille aujourd’hui de nombreuses activités artistiques qui font vivre le quartier de La Boissière ainsi que la ville dans son ensemble. Ce sera également l’occasion de découvrir la programmation des théâtres municipaux et de partager un moment convivial autour d’un pot.
A 15h se déroulera la présentation de la programmation dans la salle de spectacle.
Théâtre des Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France
Visite commentée
©Mairie de Montreuil
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