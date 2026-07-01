Léo le petit robot, Aktéon Théâtre, Montreuil

Informations pratiques

Léo le petit robot Samedi 5 septembre, 11h00, 11h30 Aktéon Théâtre Seine-Saint-Denis

Tarif Unique12€ Abonné 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T11:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Léo est un petit robot rigolo.

Mais aujourd’hui Léo en a gros.

Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison. Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver !

Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori.

Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur.

Durée 30 minutes

Cie En route mauvaise troupe

Jeu : Charlotte ROBIN

Texte et Mise en scène : Charlotte ROBIN

Musiques : Maud ARDIET

Décors/scénographie : Charlotte ROBIN & Pascale ROBIN

Marionnettes : Charlotte ROBIN et Isabelle DESMAZIERES

Du 05 septembre au 11 novembre

Samedi à 11h et Dimanche à 11h30

Aktéon Théâtre 90 rue Alexis Pesnon 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://akteon.fr/montreuil/evenement/leo-petit-robot-maison-emotions »}]

Un spectacle interactif pour les tout-petits ! theatre enfants

Cie En route Mauvaise Troupe