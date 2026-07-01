Léo le petit robot, Aktéon Théâtre, Montreuil
samedi 5 septembre 2026 · Aktéon Théâtre · Montreuil
Informations pratiques
Léo le petit robot Samedi 5 septembre, 11h00, 11h30 Aktéon Théâtre Seine-Saint-Denis
Tarif Unique12€ Abonné 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T11:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00
Léo est un petit robot rigolo.
Mais aujourd’hui Léo en a gros.
Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison. Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver !
Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori.
Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur.
Durée 30 minutes
Cie En route mauvaise troupe
Jeu : Charlotte ROBIN
Texte et Mise en scène : Charlotte ROBIN
Musiques : Maud ARDIET
Décors/scénographie : Charlotte ROBIN & Pascale ROBIN
Marionnettes : Charlotte ROBIN et Isabelle DESMAZIERES
Du 05 septembre au 11 novembre
Samedi à 11h et Dimanche à 11h30
Aktéon Théâtre 90 rue Alexis Pesnon 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://akteon.fr/montreuil/evenement/leo-petit-robot-maison-emotions »}]
Un spectacle interactif pour les tout-petits ! theatre enfants
Cie En route Mauvaise Troupe
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