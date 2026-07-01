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Léo le petit robot, Aktéon Théâtre, Montreuil

samedi 5 septembre 2026 · Aktéon Théâtre · Montreuil

Léo le petit robot, Aktéon Théâtre, Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Aktéon Théâtre
Adresse
90 rue Alexis Pesnon 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Tarif Unique12€ Abonné 8€

Léo le petit robot Samedi 5 septembre, 11h00, 11h30 Aktéon Théâtre Seine-Saint-Denis

Tarif Unique12€ Abonné 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T11:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Léo est un petit robot rigolo.
Mais aujourd’hui Léo en a gros.
Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison. Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver !
Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori.
Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur.

Durée 30 minutes

Cie En route mauvaise troupe
Jeu : Charlotte ROBIN
Texte et Mise en scène : Charlotte ROBIN
Musiques : Maud ARDIET
Décors/scénographie : Charlotte ROBIN & Pascale ROBIN
Marionnettes : Charlotte ROBIN et Isabelle DESMAZIERES
Du 05 septembre au 11 novembre
Samedi à 11h et Dimanche à 11h30

Aktéon Théâtre 90 rue Alexis Pesnon 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://akteon.fr/montreuil/evenement/leo-petit-robot-maison-emotions »}]
Un spectacle interactif pour les tout-petits ! theatre enfants

Cie En route Mauvaise Troupe

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