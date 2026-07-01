Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier Confection d’un attrape soleil

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier Confection d’un attrape soleil

Atelier créatif confection d’un attrape soleil. Assemblage de chaînettes et pampilles à suspendre. Sur inscription avec participation. de 15h à 16h30. .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com

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English :

Workshop: Making a Sun Catcher

L’événement Atelier Confection d’un attrape soleil Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD