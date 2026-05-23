Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Vivre le brame du cerf

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 48 – 48 – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la forêt ! Rendez-vous le vendredi 18 septembre en forêt d’Orléans et samedi 19 septembre en Sologne.

Partons en petit groupe à la découverte de ce spectacle naturel fascinant. Observation à la jumelle, dégustation de produits locaux et immersion totale dans l’atmosphère magique de la forêt au crépuscule.

2 rendez-vous au programme cet été

– Vendredi 18 septembre de 18h à 22h en forêt d’Orléans

– Samedi 19 septembre de 18h à 22h en Sologne

Lieu précisé lors de l’inscription

Sortie limitée à 8 personnes Réservation en ligne obligatoire sur plumedenature.com 48 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

Experience the stag bellow in the heart of Sologne! Rendezvous at dusk on October 3, 2025. In the Orléans forest .

L’événement Vivre le brame du cerf Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD