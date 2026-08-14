UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry

vendredi 14 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert ADRi CSL

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles.
Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles. Avec des textes à la fois drôles, piquants et émouvants, il raconte le quotidien et les sujets de société avec poésie.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ADRi CSL Concert at 7 p.m. A singer and guitarist, he performs songs influenced by Caribbean, reggae, and traditional styles.

L’événement Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)