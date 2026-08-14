Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert ADRi CSL

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles.

Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles. Avec des textes à la fois drôles, piquants et émouvants, il raconte le quotidien et les sujets de société avec poésie. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

ADRi CSL Concert at 7 p.m. A singer and guitarist, he performs songs influenced by Caribbean, reggae, and traditional styles.

L’événement Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT GATINAIS SUD