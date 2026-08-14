Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 14 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert ADRi CSL
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles.
Concert ADRi CSL à 19h. Chanteur et guitariste, il propose des chansons aux influences caribéennes, reggae et traditionnelles. Avec des textes à la fois drôles, piquants et émouvants, il raconte le quotidien et les sujets de société avec poésie. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
ADRi CSL Concert at 7 p.m. A singer and guitarist, he performs songs influenced by Caribbean, reggae, and traditional styles.
L’événement Concert ADRi CSL Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT GATINAIS SUD
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