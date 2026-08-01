Concert Mourad Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 7 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Mourad
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert Mourad à 19h. au relais des 3 écluses
Concert Mourad à 19h. Mourad, c’est des mots en chanson, des maux et des joies qui parlent à tous. Un set acoustique sincère, coloré et plein d’émotions, entre humour et quotidien. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mourad Concert at 7 p.m. at the Relais des 3 Écluses
L’événement Concert Mourad Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-29 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)
- Bateau sur l’eau Nogent-sur-Vernisson 13 août 2026
- Carte postale végétale Nogent-sur-Vernisson 20 août 2026
- Land art Nogent-sur-Vernisson 27 août 2026
- Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry 28 août 2026
- Vivre le brame du cerf Vieilles-Maisons-sur-Joudry 18 septembre 2026