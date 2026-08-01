Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Mourad

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Mourad à 19h. au relais des 3 écluses

Concert Mourad à 19h. Mourad, c’est des mots en chanson, des maux et des joies qui parlent à tous. Un set acoustique sincère, coloré et plein d’émotions, entre humour et quotidien. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Mourad Concert at 7 p.m. at the Relais des 3 Écluses

L’événement Concert Mourad Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-29 par OT GATINAIS SUD