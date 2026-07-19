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Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry

vendredi 28 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Jeux et cinéma en plein air

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Jeux et cinéma
Jeux- restauration à partir de 18h30 buvette, restauration, pop corn, glaces. Chacun peut apporter son pique-nique. Ciné de plein air à 21h, Roxane de Mélanie Auffret.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 55 47 89 

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English :

Games and Movies

L’événement Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GATINAIS SUD

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