Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 28 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Jeux et cinéma en plein air
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Jeux et cinéma
Jeux- restauration à partir de 18h30 buvette, restauration, pop corn, glaces. Chacun peut apporter son pique-nique. Ciné de plein air à 21h, Roxane de Mélanie Auffret. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 55 47 89
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English :
Games and Movies
L’événement Jeux et cinéma en plein air Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GATINAIS SUD
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