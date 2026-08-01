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Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry

samedi 22 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sylo Duo (rock pop)

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois
Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56 

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English :

Sylo Duo (rock/pop) concert at the Etang des Bois restaurant

L’événement Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GATINAIS SUD

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