Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 22 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Sylo Duo (rock pop)
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois
Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56
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English :
Sylo Duo (rock/pop) concert at the Etang des Bois restaurant
L’événement Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GATINAIS SUD
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