Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sylo Duo (rock pop)

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois

Concert Sylo duo (rock pop) au restaurant de l’Etang des Bois .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56

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English :

Sylo Duo (rock/pop) concert at the Etang des Bois restaurant

L’événement Concert Sylo Duo (rock pop) Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GATINAIS SUD